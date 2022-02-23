Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

23.02.2022 14:49
Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Kayaönü köyünde bir evde yangın çıktı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Kayaönü köyünde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kayaönü köyünde Şaban Bostanoğlu'na ait evde yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından yangına Tosya itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdü. İtfaiye ekiplerine köy sakinleri de destek verdi. Çıkan yangında evde maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

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Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kastamonu'da elektrik panosundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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