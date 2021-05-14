Son dakika haber... KASTAMONU - Evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye gelerek incelemede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için ölürüm

Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor

Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı

Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!

15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben