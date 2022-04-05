Son dakika... Kastamonu'da hakkında arama kararı bulunan zanlı yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol denetiminde durdurulan bir araçta yapılan incelemede, çalıntı olabileceği değerlendirilen 2 demir bakraç ile elektrik direği demirleri bulundu.

Araç sürücüsü A.T'nin ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Araçta bulunan eşyalara ise el konuldu.