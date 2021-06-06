Son dakika... Kastamonu'da iki ayrı yangında iki evde maddi hasar oluştu - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ve Hanönü ilçelerinde çıkan yangınlarda iki evde maddi hasar oluştu.

Tosya ilçesinin Kaleyakası mevkisinde Şemsettin Sarukaya'ya ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında evin ikinci katı zarar gördü.

Hanönü ilçesinin Kavak köyünde Mustafa Özkum'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözler tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.