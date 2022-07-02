Son dakika! Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.07.2022 23:40
Son dakika! Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 KA 970 plakalı otomobil ile 37 KE 694 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada E.D. isimli vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.D. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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