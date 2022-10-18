Kastamonu haber | Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu haber | Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

18.10.2022 18:49

Kastamonu haberler... Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Kaymakamlık Kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 37 KB 193 plakalı otomobil ile N.M. yönetimindeki 37 KE 435 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü N.M. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.M, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haber | Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haber | Kastamonu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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