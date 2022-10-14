Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ekiplerinden 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahısların bulunduğu araçta, 'Yekten' isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 10 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.H. ve S.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ilçesinde de bir evde arama yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Yekten' ile yapılan aramalarda 170 gram esrar ve 21 gram kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU