Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ekiplerinden 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ekiplerinden 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

14.10.2022 14:39
Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ekiplerinden 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahısların bulunduğu araçta, 'Yekten' isimli uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 10 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.H. ve S.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, araç ilçesinde de bir evde arama yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Yekten' ile yapılan aramalarda 170 gram esrar ve 21 gram kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü Son dakika haber | Arazi kavgasında kan aktı: Kuzenini tüfekle öldürdü ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DENETİM ALAŞEHİR'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE DENETİM Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ekiplerinden 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:22:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ekiplerinden 2 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement