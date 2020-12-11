Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ve polis il dışından gelenlerin ateşini ölçüyor - Son Dakika

Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ve polis il dışından gelenlerin ateşini ölçüyor

11.12.2020 17:11
Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ve polis il dışından gelenlerin ateşini ölçüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmasına karar verilmesinin ardından, jandarma ve polis ekipleri kontrollere başladı.

Kastamonu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmasına karar verilmesinin ardından, jandarma ve polis ekipleri kontrollere başladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında gelenlerin vücut ısılarını ölçüyor.

Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar, Valilikçe belirlenen yurtlara alınacak. Bu kişilere Kovid-19 testi uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkanlar, bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulacak.

İl dışından gelen, ateşi normal olan ve herhangi olumsuzluğu bulunmayanlar da belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda kalacak. Kastamonu dışından gelen ve izolasyonda tutulanların takibi, kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde muhtarlar vasıtasıyla yapılacak.

Eğitim ve turizm amacıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlere bağlı olarak ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütmek için il merkezine gelenler, kapsam dışında tutulacak.

Ilgaz Dağı mevkisindeki kontrol noktasında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, il dışından gelen araçları durdurarak, sürücü ile yolcuların ateşini ölçtü, kimlik kontrollerini yaptı.

Vatandaşlardan Mustafa Özbahar, AA muhabirine, Konya'dan Kastamonu'ya gelmek için yola çıktığını belirtti.

Ilgaz Dağı'nda jandarma kontrol noktasında durdurulduğunu ifade eden Özbahar, "Kastamonu'ya pazarlama için geliyorum. Jandarma ekipleri durdurdular, ateşimizi ölçtüler. Kovid-19'dan dolayı bu şekilde bir uygulama olduğunu söylediler." dedi.

Kendisinin de yaklaşık 3 ay önce Kovid-19 geçirdiğini anlatan Özbahar, "Jandarmamızın bu uygulaması çok güzel. Halkımızın bilinçlenmesi adına yapılan bir işlem. Memnunuz. İnşallah en kısa zamanda normale döneriz." dedi.

Zeynel Abidin Tanış ise Kastamonu'ya iş için geldiğini, kentte konaklama yapmayacağını söyledi.

Jandarma ekiplerince durdurulduğunu belirten Tanış, "Ateşimizi ölçüp kimlik kontrolü yaptılar. Biz istisna kapsamında olduğumuz için karantinaya girmiyoruz. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Kovid-19 çok tehlikeli, herkes dikkate alsın." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kastamonu'da jandarma ve polis il dışından gelenlerin ateşini ölçüyor - Son Dakika


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