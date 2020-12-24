Son dakika: Kastamonu'da 'jandarma' yalanıyla dolandırıcılık yapanlar, İstanbul yolunda yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Kastamonu'da 'jandarma' yalanıyla dolandırıcılık yapanlar, İstanbul yolunda yakalandı

24.12.2020 17:53
Son dakika: Kastamonu'da 'jandarma' yalanıyla dolandırıcılık yapanlar, İstanbul yolunda yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri 'Bir soruşturmayla ilgili olarak size güven timlerimizi gönderiyoruz' diyerek, dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi, İstanbul'a giderken yakalandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişileri 'Bir soruşturmayla ilgili olarak size güven timlerimizi gönderiyoruz' diyerek, dolandırdıkları tespit edilen 2 kişi, İstanbul'a giderken yakalandı.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya'da 'jandarma' yalanıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dolandırıcılık şüphelilerinin, 38 suçtan kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıkan M.A. ile arkadaşı A.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, ilçede özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri telefonla arayıp, kendilerini 'jandarma' olarak tanıttıkları, 'Bir soruşturmayla ilgili olarak size güven timlerimizi gönderiyoruz' dediği, gittikleri evlerde de para ve ziynet eşyası aldıkları belirlendi. Yapılan takip sonrası 2 şüpheli, taksi ile İstanbul'a giderken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 23 bin 685 TL ele geçirildi. Çorum merkez ve Osmancık ilçesinde de aynı yöntemle dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüphelinin, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Son dakika: Kastamonu'da 'jandarma' yalanıyla dolandırıcılık yapanlar, İstanbul yolunda yakalandı

Dolandırıcılık, Kastamonu, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kastamonu'da 'jandarma' yalanıyla dolandırıcılık yapanlar, İstanbul yolunda yakalandı - Son Dakika


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