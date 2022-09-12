Son Dakika | KASTAMONU'DA KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | KASTAMONU'DA KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ

12.09.2022 20:38

Son dakika haber: KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Cide karayolu üzerinde meydana geldi. Munip Temel (59) idaresindeki mıcır yüklü 37 ABN 914 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Temel, Cide Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücü Temel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Karısının bahçeye düşen iç çamaşırlarını eve getiren 4 çocuk babası boyacıyı katletti Karısının bahçeye düşen iç çamaşırlarını eve getiren 4 çocuk babası boyacıyı katletti Kastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu Kastamonu'da Bozkurt ve Abana esnafı, selin ardından yeni dükkanlarına kavuştu
Kaynak: DHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | KASTAMONU'DA KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | KASTAMONU'DA KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 1 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement