Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 aşısı olan sağlık çalışanlarında antikor düzeyi araştırıldı - Son Dakika

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan sağlıkçılarla yapılan araştırma, aşının sigara içmeyenler, hastalığı geçirenler ve gençlerde daha fazla antikor oluşturduğunu ortaya koydu.

Kastamonu Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, Sinovac ilaç firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının etkileri üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Nilay Çöplü, AA muhabirine, yaptıkları araştırmanın sonucunun yayın aşamasında olduğunu söyledi.

Koronavirüs geçiren ve geçirmeyen gruplarda aşı yapılan sağlık çalışanlarına yönelik çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Çöplü, "Örneklem grubumuzdan 101 kişi koronavinüs geçirmiş, 97 kişi ise geçirmemişti. Hepsi 2 doz aşı almıştı. Aşı aldıktan 2 hafta sonra grubumuzdan serum topladık. Bu kişilerin yüzde 99'unda antikor oluşmuştu. Sadece 2 kişide oluşmamıştı. Bu 2 kişi de Kovid-19 geçirmeyen kişilerdi." dedi.

Aşı sonucu oluşan antikor düzeylerini incelediklerini anlatan Çöplü, şöyle devam etti:

"Kovid geçirmiş olanlar anlamlı şekilde daha yüksek oranda antikor sentezlemişti. Sigara içmeyenler, 33 yaş altı, yani gençler daha yüksek düzeyde antikor sentezledi. Kan gruplarında AB grubunda fark görmedik ama RH pozitif olanlar negatif olanlara göre daha yüksek düzeyde antikor sentezledi. Koronavirüsü ağır semptomlu geçirenlerin daha yüksek antikor sentezlediğini gördük."

Bazı gruplar arasında anlamlı bir farkın ortaya çıkmadığını belirten Çöplü, "Mesela kadın erkek arasında, kilo boy oranında antikor sentezlemede bir fark bulunamadı." dedi.

Çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çöplü, "Daha küçük bir grupta 5 kez ikişer hafta arayla serum alarak antikor seviyesinde azalmayı hesap edip aşının ne kadar süreyle koruyucu olduğunu ortaya koymayı planlıyoruz. Ne zaman negatife indiğini hesaplamak istiyoruz. Bu sayede aşının ne kadar koruyucu olduğunu hesaplamış olacağız. Ayrıca aşı olan kişileri takip ederek hastalanma sıklığı, hastaneye ve yoğun bakıma yatma, ölüm oranlarının ne kadar düştüğünün takibini yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılanların tamamı baz alındığında antikorun yüzde 99 çıkmasının kimseyi rehavete sürüklememesi gerektiğine dikkati çeken Çöplü, "Aşı hastalıktan yüzde 100 korur diyemiyoruz. O nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına devam etmeliyiz." dedi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ise aşılamayla ilgili mikrobiyoloji ana bilim dalının önemli çalışmalar yaptığının altını çizerek, "Aşının koruyuculuğu beklenenin üstünde çıktı. Dolayısıyla herkesin aşılanmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Aşılamanın ardından hastanemizde ağır hasta oranı düştü. Ocak-şubat ayında yoğun bakımlarda yaş ortalaması 75-80 iken, son dönemde 67'lere kadar geriledi. Burada da aşının etkili olduğunu gözlemledik." diye konuştu.