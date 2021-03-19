Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında yaptığı toplantıda, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, eğitime 19-26 Mart tarihlerinde ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, okulun pansiyonunun da kapatılarak, uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi - Son Dakika