Son dakika! Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika! Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi

08.10.2020 12:07
Son dakika! Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, 1230 kişiye toplam 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, 1230 kişiye toplam 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 1 Eylül-7 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde, maske takmayan 1028, sosyal mesafeye uymayan 87, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 83, sigara yasağına uymayan 32 kişi hakkında idari işlem uygulandığı aktarıldı.

Toplam 1230 kişiye 1 milyon 424 bin 78 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 69 kişi hakkında ise TCK'nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu, 14 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunma sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Para Cezası, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 1 milyon 424 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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