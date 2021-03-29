Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 vakalarının artmaması için denetimler sıklaştırdı - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek amacıyla denetimler yoğun şekilde devam ediyor.

Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk ve yağışlara rağmen denetimleri sıklaştırdı.

Her gün sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den sabaha kadar köylerde devriye gezen jandarma ekipleri, "İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda aile ziyaretleri, ev gezmeleri, taziye ziyaretleri ve her türlü toplu etkinlik yasaklanmış olup, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Lütfen kurallara uyalım." anonsunu yapıyor.

Jandarma ekipleri, şehrin birçok noktasındaki yol kontrolleri sırasında kısıtlamanın olduğu saatlerde dışarı çıkanlara da cezai işlem uyguluyor.

Bu kapsamda durdurulan otomobilin sürücüsü Hasan S'nin sokağa çıkma izninin bulunmadığı belirlendi.

Hasan S, eniştesini ziyarete gittiğini, saatin kaç olduğunun farkına varamadığını söyledi.

Jandarma ekipleri, kısıtlamayı ihlal ve yasak olmasına rağmen ev ziyareti yaptığı gerekçesiyle Hasan S'ye cezai işlem uyguladı.

Denetim sırasında izni bulunan Ercan İlerici ise toptancılık yaptığını dile getirerek, "Boyabat'tan geliyorum. Ekipler bizlerin sağlığı için uğraşıyor. Vakaların son günlerde artış yaptığı görülüyor. İşimiz gereği bizler de dışarıya çıkıyoruz. Kendi sağlığımız ve tedbir amaçlı evde durmamız daha faydalı. Denetimlerin olması lazım. Denetimler olmasa vakalar daha da artacak." ifadelerini kullandı.