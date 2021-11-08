Son dakika... Kastamonu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Özkürk'ün yol kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısındaki benzinliğe geçmek istediği öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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