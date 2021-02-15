Son dakika! Kastamonu'da rahatsızlanan hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İlçe hastanesine kaldırılan Demir, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Harekete geçen sağlık ekibi, paletli ambulans ile kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu köy yoluna girdi.

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı