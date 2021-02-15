Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde kalp krizi şüphesiyle 112 Acil Servis'ten yardım isteyen 61 yaşındaki hastaya paletli kar ambulansıyla ulaşıldı.
Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Aybasan köyünde rahatsızlanan Rahmi Demir'in yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
Harekete geçen sağlık ekibi, paletli ambulans ile kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu köy yoluna girdi.
Yaklaşık 2 saatte köye ulaşan sağlık ekibi, hastaya ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldı.
İlçe hastanesine kaldırılan Demir, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kastamonu'da rahatsızlanan hasta, paletli kar ambulansıyla hastaneye kaldırıldı - Son Dakika