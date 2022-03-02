Son dakika... Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören okuldaki çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören okuldaki çalışmalar tamamlandı

02.03.2022 10:48
Son dakika... Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören okuldaki çalışmalar tamamlandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören okul binasının tamiratı tamamlandı.

Kastamonu'da geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören okul binasının tamiratı tamamlandı.

Sel felaketinde içi su ve çamurla dolarak büyük hasar gören İnebolu bağlı Özlüce köyündeki Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu'nun onarımı için İl Özel İdaresince çalışma başlatılmıştı.

Okulda öğrenim gören 83 öğrencisi ise ilçe merkezindeki okullara taşınmıştı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş ile okulda incelemelerde bulundu.

Baycar, incelemelerinin ardından AA muhabirine, 11 Ağustos'taki sel felaketinde okulun ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Sel felaketinin ardından İl Özel İdaresince okulda büyük çaplı onarım başladığını belirten Baycar, "Okulun gerek dış cephe, gerek içerideki hemen hemen her tarafı tadilattan geçti. Milli Eğitim Bakanlığınca sıraları, masaları, ekipmanları, tefrişatı tamamı yenilendi. Tefrişatını da arkadaşlarımız tamamladılar." dedi.

Yapılan çalışmaların ardından okulun açılışa hazır hale getirildiğini anlatan Baycar, "Okulumuzu pazartesi günü itibarıyla eğitime açmayı planlıyoruz. Geçici kabulü de yapıldı. Arkadaşlarımız raporlarını gönderecekler. Misafir olarak diğer okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizi pazartesi günü tekrar okulumuza alacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kastamonu'da evi yıkılan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı Kastamonu'da evi yıkılan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı yapıldı Başkan Tavlı okul ziyaretlerini sürdürüyor Başkan Tavlı okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kastamonu, Hisarcık, Okul, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören okuldaki çalışmalar tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:42 Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören okuldaki çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement