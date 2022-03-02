Son dakika... Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören okuldaki çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Kastamonu'da geçen yıl 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören okul binasının tamiratı tamamlandı.

Sel felaketinde içi su ve çamurla dolarak büyük hasar gören İnebolu bağlı Özlüce köyündeki Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu'nun onarımı için İl Özel İdaresince çalışma başlatılmıştı.

Okulda öğrenim gören 83 öğrencisi ise ilçe merkezindeki okullara taşınmıştı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş ile okulda incelemelerde bulundu.

Baycar, incelemelerinin ardından AA muhabirine, 11 Ağustos'taki sel felaketinde okulun ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Sel felaketinin ardından İl Özel İdaresince okulda büyük çaplı onarım başladığını belirten Baycar, "Okulun gerek dış cephe, gerek içerideki hemen hemen her tarafı tadilattan geçti. Milli Eğitim Bakanlığınca sıraları, masaları, ekipmanları, tefrişatı tamamı yenilendi. Tefrişatını da arkadaşlarımız tamamladılar." dedi.

Yapılan çalışmaların ardından okulun açılışa hazır hale getirildiğini anlatan Baycar, "Okulumuzu pazartesi günü itibarıyla eğitime açmayı planlıyoruz. Geçici kabulü de yapıldı. Arkadaşlarımız raporlarını gönderecekler. Misafir olarak diğer okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizi pazartesi günü tekrar okulumuza alacağız." diye konuştu.