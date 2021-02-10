Son dakika: Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik kentte 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1319 adet doldurulmuş makaron, 8 litre etil alkol, 2 kurusıkı tabanca, elektrikli sigara sarma makinesi ile 2,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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