Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çay Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu T.G, tabancayla Kenan Özkan Hüsük'e (30) ateş etti.
Hüsük olay yerinde hayatını kaybetti, darbedilen T.G. ile Y.G. de yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika