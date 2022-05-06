KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti - Son Dakika
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KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

06.05.2022 10:48

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Eyüpoğlu (27) yönetimindeki 16 ARZ 833 plakalı otomobil, Çevlik köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan Çağlar Alp (27) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Alya (2) ve Zeynep Alp (25) ile Rıfat Hamioğlu (25) ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, Samsun- İstanbul istikametinde bir süre ulaşıma kapandı. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu temizlenen yol, yeniden trafiğe açıldı.

İkinci kazada ise Necmi Irklı'nın kullandığı 55 ADJ 025 plakalı tır, Zincirlikuyu köyü mevkisinde refüje çarparak karşı şeride geçip yoldan çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti
KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

YORUMLAR
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Arkadan çarptığı otomobil, refüjden atlayıp karşı şeride geçti Arkadan çarptığı otomobil, refüjden atlayıp karşı şeride geçti Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı Refüje çarpan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti - Son Dakika
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