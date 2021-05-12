Son dakika! Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara götürdüğü bayramlıkla mutlu etti - Son Dakika

Son dakika! Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara götürdüğü bayramlıkla mutlu etti

12.05.2021 11:11
Son dakika! Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara götürdüğü bayramlıkla mutlu etti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri kent merkezine çok uzak köylerdeki çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtarak çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri kent merkezine çok uzak köylerdeki çocuklara bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtarak çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Kent merkezinde bulunan depolarında çocukların bayramlık kıyafet ve ayakkabılarını hazırlamak için ramazan süresince çalışan Türk Kızılay ekipleri belirlenen her çocuğun bedenine göre paketleme yaptı.

Kent merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan Küre ilçesinin Çaybükü köyüne giden ekipler, burada çocuklara bayramlık dağıtıp çocuklarla oyunlar oynadı.

Türk Kızılay gönüllüsünün yürüme engelli bir çocuğa bayramlık ayakkabılarını giydirmesi ise yürekleri ısıttı.

Çocuklar programın sonunda Türk Kızılay ekiplerinden ayrılmak istemedi.

"Tespit ettiğimiz 200 çocuğumuz için hummalı bir çalışma başlattık"

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, AA muhabirine, çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kastamonu'ya uzak köylere ulaşmak istediklerini ifade eden Tavil, " Şenpazar, Küre ve Doğanyurt'ta isimlerini tespit ettiğimiz 200 çocuğumuz için hummalı bir çalışma başlattık. Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımızla yaklaşık 40'ın üzerinde gönüllümüzle kıyafet tasnifi yaptık. Yaklaşık 1500 kişiye yıl boyunca kıyafet yardımı yapmayı planlıyoruz." dedi.

Kastamonu Genç Kızılay Başkanı Tuğçe Gülşen ise bayramlık hediyeleri uzun uğraşlar sonucunda hazırladıklarını söyledi.

Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görebilmek için çalışmaları yürüttüklerini anlatan Gülşen, "Ayakkabıdan güneş gözlüğüne kadar her şey var. Bağışçılarımız bize, yeni doğandan 15-16 yaşına kadar olan çocuklar için baştan ayağa her şeyi gönderdiler." diye konuştu.

Genç Kızılay gönüllüsü İlayda Yaren Balcı ise şunları dile getirdi:

"Çocuklarımıza bayramlıklarını vererek onları gülümsettik. Onların yüzündeki o güzel tebessümü gördük. Burada ihtiyaç sahibi olur olmaz ayrım yapmaksızın bütün çocuklara bayram hediyeleri verdik. Burası merkeze çok uzak bir köy olduğu için sürekli çocuklar merkeze inemiyorlar ve biz geldiğimiz için çok mutlu oldular. Onlarla birlikte oyun oynadık. Onlar güldükçe biz daha mutlu oluyoruz."

Bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar da çok mutlu olduklarını, oyunlarla çok eğlendiklerini dile getirdi.

Çaybükü Köyü Muhtarı Muammer Turan da köylerinin Kastamonu'ya 95 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay ekiplerinin köylerine gelerek çocuklara kıyafet ve ayakkabı dağıttığını kaydeden Turan, "Allah hepsinden razı olsun. Bayram geldi ekipler çocukları ve ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Burası Kastamonu'ya iki saat, buraya kadar geldiler. Çocukları sevindirdiler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri çocuklara götürdüğü bayramlıkla mutlu etti - Son Dakika


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