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Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

19.02.2022 15:58
Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda kannabinoid, metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, ecstasy hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Son dakika haberi... Haberimizin başlığını, 'Erzurum polisi, uyuşturucuya geçit vermiyor' şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Son dakika haberi... Haberimizin başlığını, "Erzurum polisi, uyuşturucuya geçit vermiyor" şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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