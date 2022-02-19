Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda kannabinoid, metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, ecstasy hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU