Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21,54 gram eroin ele geçirilirken, olay ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 7 ayrı alüminyum folyoya sarılı vaziyete olmak üzere toplam 21,54 gram eroin geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU