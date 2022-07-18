Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

18.07.2022 17:20
Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmada 2 şahsın üzerlerinde, ikamet ve araçlarında yapılan arama yapıldı. Yapılan aramalarda 9,26 gram metamfetamin, 1,95 gram eroin, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, suçtan elde edilen 3 bin 400 TL ve 70 dolar para ele geçirildi. Şahıslara ait 2 cep telefonuna da el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KASTAMONU

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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