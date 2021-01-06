Kastamonu İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca İnebolu ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 55 gram kubar esrar, 46 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu kullanmak amacıyla bulundurulan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K, A.Ç. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika