Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

15.04.2022 14:37
Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Kastamonu'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hapla yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hapla yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs, ilgili işlemler için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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