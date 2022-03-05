Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

05.03.2022 11:10
Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve bonzai maddesi, ecstasy hap, reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU

Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Sivil polis aracına, hasımları sanarak ateş etmiş Son dakika haber... Sivil polis aracına, hasımları sanarak ateş etmiş Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 8 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement