Son dakika: Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 12 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 12 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı. İlçeye bağlı Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları, sonlandırıldı. Yangında 12 hektar alan zarar gördü. Yangına Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etmişti.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?

Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı

Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı

Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı

Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı