Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınını soğutma çalışmaları sona erdi.
İlçeye bağlı Sofçular köyü ormanlık alanında dün çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangına Araç ve Samatlar Orman İşletme müdürlüklerine bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika