Son Dakika | Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda E.G. ile babası C.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.G. ise serbest bırakıldı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 65 gram kubar esrar, 8 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kılıç ele geçirilmiş, jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alınmıştı.
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