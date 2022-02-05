Son dakika! Kastamonulu esnaf kardan "yöresel kıyafetli kadın" heykeli yaptı - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir esnaf, yörede asırlardır kadınlar tarafından kullanılan tescilli kıyafetleri işlediği kardan heykel yaptı.

Azdavay'da kadınlarca 600 yıldır giyilen kıyafet, Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 yıl önce coğrafi işaretle tescillendi. Kadınların, yöreye özgü şapka, yazma, entari, yelek, kuşak, önlük ve şalvardan oluşan kıyafeti, yaşamın her alanında kullanılıyor.

İlçede esnaflık yapan Tacettin Kömür, kardan yaptığı heykellerle tanınıyor. Kömür'ün son olarak yöresel şapka ve kıyafetlerle tasarladığı kadın heykeli ilçe sakinleri tarafından çok beğenildi. Bazı vatandaşlar kardan heykeli incelerken, bazıları da önünde fotoğraf çektiriyor.

Heykellerin ismi "Misafirler"

Kömür, AA muhabirine, her yıl arkadaşlarının isteği üzerine farklı temalarda kardan heykeller yaptığını söyledi.

İlçede kadınların giydiği yöresel kıyafetlerin çok beğenildiğine işaret eden Kömür, "Son kardan adamımı ilçemizde giyilen geleneksel kıyafetlere uygun yaptım. Heykelin üzerini tasarlarken kıyafetlere benzetmeye çalıştım. Biraz daha dikkati çeksin istedim. Kardan yapılmış, kafasında takkesi, belinde kuşağı, yeleği, önlüğü ve entarisi var. Azdavaylı kadınlar ne giyiyorsa, kardan onu yapmaya çalıştım. Heykeli 3-4 saatte yaptım." dedi.

Kardan heykellerine "Misafirler" ismini verdiğini belirten Kömür, "Kışın yapıyorum, yazın eriyor. Kışın gelip, yazın gittikleri için bu ismi verdim. İlçedekiler kardan adamları çok seviyor. Gelip fotoğraf çektiriyorlar. Yapmadığım zaman da 'Ne zaman yapacaksın?' diye soruyorlar." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Kemal Kuş da Kömür'ün yaptığı heykelleri çok beğendiklerini dile getirerek, "Kış ayları geldiğinde esnafımızdan Tacettin, misafirlerini getiriyor. Bizler de misafirlerimizle fotoğraf çektiriyoruz. Kışın Tacettin kardeşimizin yaptığı kardan adamlar vazgeçilmezimiz. Azdavay'ın simgeleşmiş eserlerinden bunlar." diye konuştu.