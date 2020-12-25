Son dakika: Kastamonuspor'da kulüp başkanı Aygün'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da kulüp başkanı Enes Ege Aygün'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Ege Aygün Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, "Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
9 Aralık'ta yaptırılan Kovid-19 testinde aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların bulunduğu 20 kişinin, 16 Aralık'ta ise 3 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.
Kaynak: AA
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