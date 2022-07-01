Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı

01.07.2022 14:38

Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı Antalya'da kasten öldürme suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari Alanya ilçesinde yakalandı.

Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı

ANTALYA - Antalya'da kasten öldürme suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari Alanya ilçesinde yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğince bir süredir takibe alınan Mehmet Ergin, yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında Mehmet Ergin'in kasten öldürme suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ergin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasten öldürme suçundan aranan firari Alanya'da yakalandı - Son Dakika
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