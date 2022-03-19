18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen farklı programlarla kutlandı.

Anma programlarının düzenlendiği adreslerden ilki, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı oldu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin düzenlediği programa, Büyükelçi Mustafa Göksu'nun yanı sıra elçiliğin diplomatik kadrosu ile Katar'daki Türk şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Katar Türk Okulu'nda düzenlenen diğer bir etkinlikte ise öğrenciler için tiyatro oyunları sergilendi.

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde ise Doha Büyükelçiliğinin himayesinde "12 Mart Mehmet Akif Ersoy'u ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı" gerçekleştirildi.

Anma programında, Büyükelçilik Ataşesi Oğuz Kütük ve Doha Silahlı Kuvvetler Ataşeliği Hava Ataşesi Yarbay Muhammed Mustafa Kevran'ın yanı sıra Büyükelçi Göksu da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.