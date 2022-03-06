Son dakika: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani İtalyan mevkidaşı ile uluslararası gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile uluslararası ve bölgesel meseleleri görüştüğü bildirildi.

Katar resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, resmi temasları çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Bakan Di Maio, başkent Doha'da Al Sani ile bir araya geldi.

Katar ve İtalya arasındaki ilişkiler ile iş birliğini geliştirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, ortak öneme sahip konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler konuşuldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı telefon görüşmesinde ortak öneme sahip konular ile uluslararası ve bölgesel meseleleri görüşmüştü.