Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: "Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi" - Son Dakika
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Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: "Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi"

26.03.2022 12:38

Son dakika haberi... Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Orta Doğu'daki kriz ve çatışmaların Ukrayna'daki durum kadar dünyanın dikkatini çekmediği eleştirisinde bulundu.

Al Sani, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'deki bir panelde ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile birlikte konuştu.

Dünyanın Ukrayna için gösterdiği hassasiyete değinen Al Sani, "Bölgemiz yıllardır krizler ve çatışmalara tanıklık ediyor ancak Ukrayna'daki durum kadar dikkat çekmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın, Ukrayna krizi için nasıl hareket ettiğine dikkati çeken Al Sani, "Bölgedeki sorunların çözümü için de aynı tavır sergilenmelidir." dedi.

Al Sani, Katar olarak Ukrayna'daki krizin de barışçıl yöntemlere başvurularak çözülmesinden yana olduklarını kaydetti.

"Putin bu işi başarırsa, Çin'in Tayvan'a gireceğine kesin kanaatim var"

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham da, "Ukraynalılar özgürlük için savaşmaya devam ettikçe yaşanacaklar çok zor olacak. Ukrayna halkı şu anda barışı kabul etmeyecektir çünkü çok akıllıca olmayacaktır. " ifadelerini kullandı.

"Putin bu işi başarırsa, Çin'in Tayvan'a gireceğine kesin kanaatim var. Putin başarırsa, İranlılar az değil daha çok agresif olacaklardır." diyen Graham, şunları söyledi:

"ABD, Avrupa, Orta Doğu ve diğer ülkeler bu gerçeği görüp Ukraynalılara gerekli silahları verirse işgale karşı koyabilecekler. Sahadaki Rus ordusu kırılmaya başladı. Ukraynalılar için kritik olan hava desteğidir. Ukraynalıların kendi hava sahalarını kontrol etme kapasitesini sağlayalım. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanması halinde kesinlikle NATO'nun uçuşa yasak bölge ilan etmesini destekleyeceğim. "

Graham, "Ruslara şu söylenmelidir; Ukrayna'da kimyasal silah kullanılırsa bedeli uçuşa yasak bölge olacaktır. Şu anda kaybetme eşiğinde olan Putin'in Ukrayna'ya karşı gelişmiş nükleer silah bombası atması, NATO'ya saldırı demektir. İkinci bomba da Avrupa'nın ortasına düşecektir." dedi.

Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi
Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Katar Dışişleri Bakanı: 'Bölgemizdeki kriz ve çatışmalar Ukrayna'daki kadar dikkat çekmedi' - Son Dakika


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