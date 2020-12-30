Son dakika... Katar Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile körfez krizini görüştü - Son Dakika

Son dakika... Katar Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile körfez krizini görüştü

30.12.2020 23:09
Son dakika... Katar Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile körfez krizini görüştü, System.String[]

Son dakika habere göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile körfez krizine ilişkin gelişmeleri görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile körfez krizine ilişkin gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Doha'yı ziyaret eden Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile bir araya geldi.

Görüşmede KİK'in gidişatına ilişkin görüş alışverişinde bulunan ikili, körfez krizine ilişkin gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleleri ele aldı.

KİK'ten 26 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, başkent Riyad'da 5 Ocak'ta düzenlenecek zirveye katılım davetini KİK üyesi ülkelerin liderlerine ulaştırması için Genel Sekreter Hacraf'ı görevlendirdiği belirtilmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in zirveye katılması için gönderdiği davetini Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye teslim etmişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Katar Dışişleri Bakanı, KİK Genel Sekreteri ile körfez krizini görüştü - Son Dakika


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