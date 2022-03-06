Son dakika! Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile uluslararası gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Son dakika! Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile uluslararası gelişmeleri ele aldı

06.03.2022 16:54
Son dakika! Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile uluslararası gelişmeleri ele aldı

Bir son dakika haberine göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Şeyh Temim, başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda ülkesini ziyaret eden İtalyan Bakanı kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkileri geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haberde, görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Katar Başbakanı Halid bin Halife Al Sani ile de ayrı bir görüşme yaparak, iki ülke arasındaki ortak öneme sahip konuları masaya yatırdı.

Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı telefon görüşmesinde ortak öneme sahip konular ile uluslararası ve bölgesel meseleleri ele almıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Katar Emiri, İtalya Dışişleri Bakanı ile uluslararası gelişmeleri ele aldı - Son Dakika


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