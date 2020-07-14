Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,902074
|-0,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588163
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233947
|-0,05
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,252602
|-0,02
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,978926
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008163
|-1,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071736
|-0,46
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036364
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|103,966593
|-1,98
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,063082
|-1,71
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079685
|-0,90
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030880
|-0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,503250
|-0,05
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,186711
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,750813
|-0,02