Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,902074 -0,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588163 -0,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233947 -0,05 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,252602 -0,02 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,978926 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008163 -1,64 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071736 -0,46 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036364 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 103,966593 -1,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063082 -1,71 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,079685 -0,90 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030880 -0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,503250 -0,05 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,186711 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,750813 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)