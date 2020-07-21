Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061984 -0,14 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,553046 -0,03 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591211 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020193 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043113 -0,43 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047280 -0,24 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,094177 -0,20 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,357813 -0,17 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045454 -0,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033251 -0,12 Aura Portföy Değ. Fon 0,721957 -0,10 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111083 -0,07 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023037 -0,01 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036673 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055055 -0,05 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,751575 -0,05 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025076 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)