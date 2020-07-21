Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061984
|-0,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,553046
|-0,03
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591211
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020193
|-0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043113
|-0,43
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047280
|-0,24
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,094177
|-0,20
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,357813
|-0,17
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045454
|-0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033251
|-0,12
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,721957
|-0,10
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111083
|-0,07
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,023037
|-0,01
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,036673
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055055
|-0,05
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,751575
|-0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025076
|-0,03