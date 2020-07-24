Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,842177
|-0,08
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026644
|-0,04
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,270577
|-0,04
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050051
|-0,03
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|656,783216
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008396
|-1,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,072194
|-0,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036829
|-0,28
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029542
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,888968
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062781
|-1,99
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,472665
|-1,90
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,081498
|-1,14
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031161
|-0,95
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,092210
|-0,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029575
|-0,08
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020929
|-0,07
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,027214
|-0,06
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,408174
|-0,04
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033271
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028188
|-0,10
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055310
|-0,01