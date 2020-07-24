Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,842177 -0,08 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026644 -0,04 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,270577 -0,04 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050051 -0,03 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 656,783216 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008396 -1,17 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072194 -0,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036829 -0,28 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029542 -0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,888968 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062781 -1,99 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,472665 -1,90 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081498 -1,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031161 -0,95 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092210 -0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029575 -0,08 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020929 -0,07 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027214 -0,06 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,408174 -0,04 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033271 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028188 -0,10 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055310 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:37

Kaynak: AA

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