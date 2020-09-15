Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036017 -0,17 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061402 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008397 -0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077286 -0,46 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,826091 -0,45 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039493 -0,42 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,132509 -0,09 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044346 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101034 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,287853 -0,03 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,581953 0,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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