Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,036017
|-0,17
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061402
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008397
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077286
|-0,46
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,826091
|-0,45
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039493
|-0,42
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,132509
|-0,09
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044346
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,101034
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,287853
|-0,03
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,581953
|0,00
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi