En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,22 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,37 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 37,211958 -4,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072536 -2,37 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 116,649387 -2,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091143 -1,97 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032336 -1,86 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,197262 -1,14 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034778 -1,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,932830 -1,10 HSBC Portföy Altın Fonu 3,893728 -0,85 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,101442 -0,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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