Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581994 -0,38 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,822733 -0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231365 -0,33 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030736 -0,16 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,604779 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009000 -2,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,388165 -2,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078537 -0,72 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040024 -0,71 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,991296 -0,70 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,242987 -0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034996 -6,94 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,316203 -0,70 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,040541 -0,56 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034011 -0,41 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,783283 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,019761 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Gaziantep'te 6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor

Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı

Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu

Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü

Baba, öz kızının yanında müstehcen videolar izledi! Anne savcılığa koştu