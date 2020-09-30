Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581994
|-0,38
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,822733
|-0,36
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231365
|-0,33
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,030736
|-0,16
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,604779
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009000
|-2,79
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|88,388165
|-2,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078537
|-0,72
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040024
|-0,71
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,991296
|-0,70
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,242987
|-0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034996
|-6,94
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,316203
|-0,70
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,040541
|-0,56
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034011
|-0,41
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,783283
|-0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,019761
|-0,02
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi