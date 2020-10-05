Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023520
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008480
|-3,59
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022456
|-2,02
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033716
|-1,71
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,119974
|-0,30
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,992100
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|121,599674
|-2,09
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,075735
|-2,04
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106312
|-0,95
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,094850
|-0,66
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035670
|-0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,810558
|-0,96
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,034927
|-0,80
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021336
|-0,38
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034081
|-0,20
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112484
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,198382
|-0,65
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,904291
|-0,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,800971
|-0,51
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,986950
|-0,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062006
|-0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129307
|-0,57
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110286
|-0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056510
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065757
|-0,56
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050787
|-0,56
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:07 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi