Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023520 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008480 -3,59 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022456 -2,02 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033716 -1,71 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,119974 -0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,992100 -0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 121,599674 -2,09 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,075735 -2,04 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106312 -0,95 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,094850 -0,66 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,035670 -0,52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,810558 -0,96 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034927 -0,80 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021336 -0,38 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034081 -0,20 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112484 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,198382 -0,65 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,904291 -0,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800971 -0,51 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,986950 -0,49 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062006 -0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,129307 -0,57 TEB Portföy Altın Fonu 0,110286 -0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,056510 -0,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065757 -0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,050787 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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