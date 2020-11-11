Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,85 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,01 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,263222
|-3,85
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,827288
|-3,49
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,024723
|-3,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041246
|-3,00
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,036394
|-2,98
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053988
|-2,97
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,117156
|-2,96
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137619
|-2,96
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060228
|-2,95
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069883
|-2,94
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi