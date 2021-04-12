Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041233 -0,34 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068903 -0,20 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,585719 -0,16 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,233136 -0,16 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048160 -0,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044669 -1,09 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,060440 -0,93 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,071197 -0,84 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,018802 -0,77 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,229067 -0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,123056 -2,81 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,181837 -2,71 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,419735 -2,50 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,261229 -2,49 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,994481 -2,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 5,065051 -1,91 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063039 -1,77 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,124921 -1,40 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,758658 -1,18 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,408122 -1,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,762022 -1,69 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,736389 -1,46 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,489934 -1,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,010436 -1,19 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,169819 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,037495 -0,56 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043209 -0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,049018 -0,56 Deniz Port. Altın Fonu 0,054621 -0,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,106367 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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