Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041233
|-0,34
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068903
|-0,20
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,585719
|-0,16
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,233136
|-0,16
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,048160
|-0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044669
|-1,09
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,060440
|-0,93
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,071197
|-0,84
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,018802
|-0,77
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,229067
|-0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,123056
|-2,81
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,181837
|-2,71
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,419735
|-2,50
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,261229
|-2,49
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,994481
|-2,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,065051
|-1,91
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063039
|-1,77
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,124921
|-1,40
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,758658
|-1,18
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,408122
|-1,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,762022
|-1,69
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,736389
|-1,46
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,489934
|-1,22
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,010436
|-1,19
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,169819
|-0,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037495
|-0,56
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043209
|-0,56
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049018
|-0,56
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054621
|-0,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,106367
|-0,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi