Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038445
|0,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074843
|0,32
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,686033
|0,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051285
|0,12
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,746185
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033967
|1,65
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007948
|0,89
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029031
|0,10
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,023525
|0,04
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,967264
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042618
|0,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,057100
|0,62
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,082516
|0,57
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091955
|0,48
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,466210
|0,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|37,119157
|0,42
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008062
|0,36
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,145469
|0,24
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029120
|0,20
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,156303
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050011
|0,81
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,971344
|0,73
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,546301
|0,71
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,462705
|0,71
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,836283
|0,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,364624
|1,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,493867
|1,50
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,263377
|1,34
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053064
|0,87
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,169602
|0,82
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,114814
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028560
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058079
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,808529
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,843173
|0,02