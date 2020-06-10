Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038445 0,38 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074843 0,32 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,686033 0,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051285 0,12 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,746185 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033967 1,65 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007948 0,89 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029031 0,10 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,023525 0,04 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,967264 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042618 0,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057100 0,62 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,082516 0,57 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091955 0,48 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,466210 0,44 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 37,119157 0,42 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008062 0,36 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,145469 0,24 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029120 0,20 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,156303 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050011 0,81 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,971344 0,73 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,546301 0,71 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,462705 0,71 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,836283 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 33,364624 1,58 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,493867 1,50 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,263377 1,34 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053064 0,87 HSBC Portföy Altın Fonu 3,169602 0,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,114814 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028560 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058079 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,808529 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,843173 0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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