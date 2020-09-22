Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|731,015366
|0,92
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,084385
|0,19
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,817034
|0,10
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057010
|0,08
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,831036
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032245
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,587192
|0,76
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073225
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,335854
|0,30
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033948
|0,25
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112710
|0,19
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,662011
|0,06
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,063120
|0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028108
|0,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,917519
|0,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,137488
|0,34
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029762
|0,27
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,270272
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,105470
|0,03
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111703
|0,03
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130777
|0,03
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057242
|0,03
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045114
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,008020
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,609849
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022805
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,676373
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,141457
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:43 - Kaynak: AA
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