Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037172 0,66 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,063353 0,61 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,086541 0,42 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072090 0,41 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,211540 0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008978 5,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023017 2,50 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034441 2,15 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,050969 1,16 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,544477 0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115412 3,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 124,242359 2,17 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,096775 2,03 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,344924 1,98 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,313296 1,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,999782 2,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,853753 2,39 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052710 1,15 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,106200 0,88 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,548644 0,82 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,118392 1,78 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,074521 1,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,855038 1,45 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,312613 1,30 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,104665 0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,437015 1,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,184640 0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,658430 0,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,012591 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,612412 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059731 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022706 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022895 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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